Стало известно число взятых под контроль ДНР населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР сообщил, что силы республики взяли под контроль 173 населенных пункта

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил России освободили 173 населенных пункта, ранее находившихся под контролем украинских военных. Об этом стало известно из сообщения штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

В число взятых под контроль ДНР населенных пунктов вошли Валерьяновка, Благовещенка, Егоровка, Евгеновка, Старомлиновка и Кирилловка (Волновахский район).

В штабе отметили, что Мариуполь также находится под полным оперативным контролем.

20 апреля сообщалось, что силы ДНР и ВС РФ взяли под контроль 167 населенных пунктов.

В конце апреля в Херсоне заявили, что не рассматривают идею о проведении референдума о создании отдельной народной республики в Херсонской области по аналогии с ДНР и ЛНР.