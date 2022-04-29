Курс доллара упал ниже 71 рубля

Курс доллара упал до 70 рублей

Курс доллара 29 апреля снизился на 2,18 процента (до 70,52 рубля), следует из данных Московской биржи. В последний раз он падал ниже 71 рубля в ноябре 2021 года.

На 12:35 по московскому времени курс доллара составил 70,38 рубля (минус 1,70 процента). Курс евро равен 74,17 рубля (минус 1,20 процента). Российский фондовый рынок открылся ростом 29 апреля.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,27 процента, до 2414 пункта, а индекс РТС — на 1,25 процента, до 1054 пункта. Несмотря на рост, продолжающийся почти всю неделю, российский фондовый рынок не вернулся на уровень возобновления торгов в конце марта.