Роль доллара в мире резко выросла

Bloomberg: доля доллара в международных расчетах выросла до 41,1 процента

Доля евро в международных расчетах резко упала в марте из-за геополитической неопределенности и усиления инфляции по всему миру. Доллар, наоборот, укрепил свою роль, пишет Bloomberg со ссылкой на данные системы SWIFT.

Доля евро снизилась до 35,4 процента, минимума с июня 2020 года (по сравнению с 37,8 процента в феврале). Падение оказалось самым резким с 2011 года. Доля доллара в международных расчетах выросла до 41,1 процента (в феврале было 38,9 процента) — это максимум с апреля 2020 года.

Доллар остается лидером международных расчетов последние 10 месяцев. Евро в последний раз опережал американскую валюту в мае 2021 года. Японская нацвалюта, несмотря на падение ее курса к доллару в марте до минимального уровня за 20 лет, нарастила долю до максимальных с октября 2,8 процента. Доля китайского юаня рухнула до минимума с ноября.

Международные санкции негативно влияют на доллар, но, вероятно, не способны его обрушить, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов. Не существует валюты, которая способна заменить доллар, уверен он.