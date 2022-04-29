Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,27 процента

В пятницу, 29 апреля, на открытии торгов Московской биржи российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,27 процента, до 2414 пункта, а индекс РТС — на 1,25 процента, до 1054 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль снижается по отношению к основным валютам. Доллар поднялся до 72,17 рубля (плюс 0,12 процента), евро — до 75,83 рубля (плюс 2,82 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лучший результат показывают ВТБ (плюс 3,4 процента, до 0,019765 рубля), «Тинькофф» (плюс 3,33 процента, до 2790 рубля) и Ozon (плюс 2,36 процента, до 1039 рубля).

Наибольшее снижение демонстрируют «Северсталь» (минус 1,49 процента, до 1044 рубля), ММК (минус 1,08 процента, до 43,18 рубля) и НЛМК (минус 0,92 процента, до 155,8 рубля).

Несмотря на рост, продолжающийся почти всю неделю, российский фондовый рынок не вернулся на уровень возобновления торгов в конце марта. Ключевыми факторами остаются геополитическая напряженность и продолжение санкционной политики западных стран, связанное с действиями российских войск на Украине. На этом фоне экономические обстоятельства отходят на второй план.