Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Итальянская Eni опровергла открытие рублевого счета для оплаты газа

Финдиректор Eni Гаттеи опроверг открытие рублевого счета для оплаты российского газа

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Итальянская нефтегазовая компания Eni опровергла сообщения об открытии рублевого счета для оплаты российского газа. Слова финансового директора Eni Франческо Гаттеи приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что компания продолжает платить за газ в евро в соответствии с контрактами и что заявки на оплату продолжают получать также в европейской валюте.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию, мы в тесной координации с европейскими и итальянскими властями. Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила», — отметил Гаттеи.

Он добавил, что оплата российского газа за апрель будет произведена в следующем месяце.

Ранее представители итальянской энергетической компании Eni не стали комментировать свое намерение открыть рублевые счета в Газпромбанке.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Иностранный покупатель газа для этого должен завести счета в Газпромбанке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о необходимости свободного курса рубля
Женщина решила продать дом вместе с бывшим мужем
Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет
После взрыва на курганском заводе с одним пострадавшим возбудили дело
Владелец «М.Видео» договорился продать свою долю в компании
Россия возобновит авиасообщение с латиноамериканской страной
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Латвии сняли запрет с показа пяти российских телеканалов
Российские ПВО сбили три «Точки-У» над населенными пунктами Украины
В Нью-Йорке продадут особняк Версаче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.