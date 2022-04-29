Итальянская Eni опровергла открытие рублевого счета для оплаты газа

Финдиректор Eni Гаттеи опроверг открытие рублевого счета для оплаты российского газа

Итальянская нефтегазовая компания Eni опровергла сообщения об открытии рублевого счета для оплаты российского газа. Слова финансового директора Eni Франческо Гаттеи приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что компания продолжает платить за газ в евро в соответствии с контрактами и что заявки на оплату продолжают получать также в европейской валюте.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию, мы в тесной координации с европейскими и итальянскими властями. Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила», — отметил Гаттеи.

Он добавил, что оплата российского газа за апрель будет произведена в следующем месяце.

Ранее представители итальянской энергетической компании Eni не стали комментировать свое намерение открыть рублевые счета в Газпромбанке.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Иностранный покупатель газа для этого должен завести счета в Газпромбанке.