Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»

В Eni не стали комментировать открытие рублевых счетов в «Газпромбанке» для оплаты газа

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Представители итальянской энергетической компании Eni не стали комментировать свое намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке», информация о котором ранее появилась в СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Это — трактовка, и у нас нет комментариев», — сказали в компании. По информации агентства, ранее руководство Eni заявляло о неприемлемости оплаты российского газа в рублях.

Информация о том, что Eni согласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке, который позволил бы ей проводить оплату за российский газ согласно требованиям Москвы, опубликовало агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. 27 апреля были остановлены поставки в Болгарию и Польшу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске
Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России
Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Момент встречи летчика Ярошенко с семьей попал на видео
Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией
Летчик Ярошенко рассказал о своем состоянии здоровья
Фитнес-тренер назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.