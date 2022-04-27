Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»
В Eni не стали комментировать открытие рублевых счетов в «Газпромбанке» для оплаты газа
Представители итальянской энергетической компании Eni не стали комментировать свое намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке», информация о котором ранее появилась в СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
«Это — трактовка, и у нас нет комментариев», — сказали в компании. По информации агентства, ранее руководство Eni заявляло о неприемлемости оплаты российского газа в рублях.
Информация о том, что Eni согласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке, который позволил бы ей проводить оплату за российский газ согласно требованиям Москвы, опубликовало агентство Bloomberg.
Ранее стало известно, что поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. 27 апреля были остановлены поставки в Болгарию и Польшу.