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В Приамурье прошел посвященный Году тигра автопробег

В Амурской области состоялся автопробег «По следам тигра»

Фото: Амурское областное телевидение

В Амурской области состоялся автопробег «По следам тигра» — мероприятие прошло в Архаринском и Бурейском районах. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития региона.

В рамках автопробега, посвященного Году тигра, были проведены культурно-познавательные мероприятия: в Архаринском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению игрушек и экосумок, а также прогулку по экотропе на кордоне «Симичи». Кроме того, в районном Доме культуры представили выставку детских работ.

Участники автопробега (представители региональных общественных и экологических организаций, районных администраций и туроператоры) также пообщались с предпринимателями, которые оказывают услуги гостиничного или придорожного сервиса в регионе. Так, семья из Бурейского района поделилась планами по реновации байкпоста, который ранее был популярным пунктом отдыха для приезжающих в Амурскую область.

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«Приезжающие туристы делают рентабельными гостиницы, кафе, магазины сувенирной продукции. Кроме этого, хочется, чтобы и сами жители региона с комфортом путешествовали по Приамурью, знакомились с местными достопримечательностями, узнавали историю края и еще больше им гордились», — рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Ранее в апреле сообщалось, что экскурсионный тур на космодром «Восточный» в Амурской области планируется включить в список национальных брендовых маршрутов. По словам губернатора региона Василия Орлова, только в этом году космодром посетили уже 25 групп.

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Дарья Рыбак
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