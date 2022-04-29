ЕС пообещал нарастить помощь Молдавии из-за событий в Приднестровье

Глава дипломатии ЕС Боррель пообещал нарастить помощь Молдавии из-за событий в ПМР

Европейский союз нарастит поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за событий, произошедших за последние несколько дней в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, инциденты в Приднестровье подрывают стабильность и безопасность во всем регионе. Брюссель намерен твердо отстаивать принцип территориальной целостность Молдавии.

«ЕС призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации», — пообещал Боррель.

Он также заверил, что Евросоюз окажет помощь стране и по ряду других проблем. Речь идет, в частности, о наплыве беженцев из-за боевых действий на Украине и «общей устойчивости» республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заверила, что не намерена решать вопрос Приднестровья силовым путем и пообещала воздерживаться от участия страны в любом вооруженном конфликте. При этом она подтвердила готовность противостоять любым провокациям извне.