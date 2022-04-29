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Европе предрекли бунты из-за роста цен

The Times: волнения в Европе из-за увеличения стоимости жизни неизбежны

Фото: Yves Herman / Reuters

Руководитель аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса Дидерик Самсом предрек бунты в Европе из-за роста цен. Об этом пишет The Times.

По его словам, ранее низкая стоимость жизни в европейских странах достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России. «Никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда», — отметил он.

Самсом считает, что волнения в европейском обществе «скорее всего неизбежны», поскольку у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни.

По данным The Times, в европейских магазинах стоимость продуктов увеличивается каждую неделю. Кроме того, растут цены на счета за электроэнергию.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей в Европе продолжили падать, потому что конфликт на территории Украины усугубил кризис логистических цепочек и подстегнул рекордную инфляцию, которая снизит спрос даже при смягчении дефицита.

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Марина Совина
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