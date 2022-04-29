Глава московского округа объявлена в розыск за фейки о российской армии

Главу Красносельского муниципального округа Москвы объявили в розыск за фейки о ВС РФ

Следствие просит заочно арестовать главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину за распространение фейков о действиях российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.

Она обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «а», «б» и «д» ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий).

В данный момент Котеночкина объявлена в международный розыск.

Ранее по статье за фейки был задержан депутат Красносельского муниципального округа Москвы Алексей Горинов.