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Глава московского округа объявлена в розыск за фейки о российской армии

Главу Красносельского муниципального округа Москвы объявили в розыск за фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следствие просит заочно арестовать главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину за распространение фейков о действиях российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы.

Она обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «а», «б» и «д» ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий).

В данный момент Котеночкина объявлена в международный розыск.

Ранее по статье за фейки был задержан депутат Красносельского муниципального округа Москвы Алексей Горинов.

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Роман Кирьянов
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