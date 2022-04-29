Третьего участника изнасилования и убийства россиянки под Красноярском задержали

В Воронеже задержали третьего фигуранта по делу об убийстве жительницы Красноярска

Следователи задержали в Воронеже третьего фигуранта дела об убийстве и изнасиловании 41-летней жительницы Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

28 апреля 34-летнего участника преступления этапировали в Красноярск. Ранее были задержаны двое его соучастников — 20-летний житель Воронежа и 29-летний житель Красноярска. На время следствия сообщников отправили в СИЗО. Как рассказал «Ленте.ру» источник, они частично признали вину и дают показания друг на друга.

По данным следствия, 23 июля прошлого года в Красноярском крае женщина гостила у подруги, после чего уехала на такси в кафе. Там она познакомилась с тремя мужчинами, которые посадили ее в автомобиль и вывезли на территорию Березовского района, где изнасиловали и убили, а после выкопали яму и спрятали в ней ее тело, присыпав землей.

Об исчезновении потерпевшей в полицию сообщили ее родственники, стражи порядка обнаружили ее тело 1 августа. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря совместным усилиям сотрудникам СКР и МВД.