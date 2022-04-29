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Киевлян попросили экономить топливо ради украинских военных

В КГГА попросили киевлян отказаться от поездок на личных машинах ради украинских военных

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Власти Киева попросили жителей города ограничить использование личного транспорта ради того, чтобы украинские военные были обеспечены топливом. С соответствующим заявлением выступила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает ТАСС.

Киевлян призвали «по возможности не передвигаться личным автотранспортом, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных».

Вместо личных машин власти украинской столицы попросили горожан пользоваться общественным транспортом, в частности, метро, автобусами, троллейбусами и трамваями.

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила жителям двух регионов страны приближаться к границе с Россией. Ограничения коснулись Сумской и Черниговской областей.

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Алевтина Запольская
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