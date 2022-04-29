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В России не выявили случаев гепатита неизвестного происхождения

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев гепатита неизвестного происхождения в России

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Случаи заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

При этом на данный момент принимаются все меры для предупреждения риска завоза инфекции в страну.

«С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших — дети 2-5 лет.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что случаи острого гепатита неизвестного происхождения зафиксированы в странах, которые не являются соседними. В таком случае, он не сможет быстро попасть в Россию, считает вирусолог.

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Никита Абрамов
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