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Экскаватор проехался по могилам российских героев войны

В Приморье экскаватор проехался по могилам погибших на войне летчиков-героев

Кадр: страница «Авиапоиск Двфо» во «ВКонтакте»

В Хорольском районе Приморского края экскаватор проехался по месту захоронения погибших на войне летчиков-героев. Командир поискового отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский опубликовал видео с места происшествия, передает «Газета.Ru».

На кладбище находятся могилы российских летчиков, участвовавших в Великой Отечественной и Корейской войнах. По словам Ливанского, подрядчик выиграл тендер на работы по благоустройству захоронений и отправил туда технику. В дело вмешались власти — глава района поехал на кладбище, администрация написала заявление в полицию. На данный момент прокуратура решает вопрос о наказании виновных.

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В подрядной организации принесли извинения и пообещали привести могилы в порядок, объяснив произошедшее тем, что водитель потерял контроль над экскаватором. Ливанский назвал оправдание «глупым и бессмысленным», отметив, что человеку, который не может справиться с управлением техники, не следует доверять такую работу. «Он там проехал, встал, раскопал, на могиле развернулся и дальше поехал», — рассказал командир.

Ранее на Аллее ветеранов в Омске обвалились гранитные плиты. Власти города посчитали это актом вандализма и обратились в полицию, но сами оказались косвенно виновными — облицовка обрушилась из-за некачественной укладки. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что их сотрудники ни при чем, так как работой занимался подрядчик.

Александра Качан
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