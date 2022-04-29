Экскаватор проехался по могилам российских героев войны

В Приморье экскаватор проехался по могилам погибших на войне летчиков-героев

В Хорольском районе Приморского края экскаватор проехался по месту захоронения погибших на войне летчиков-героев. Командир поискового отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский опубликовал видео с места происшествия, передает «Газета.Ru».

На кладбище находятся могилы российских летчиков, участвовавших в Великой Отечественной и Корейской войнах. По словам Ливанского, подрядчик выиграл тендер на работы по благоустройству захоронений и отправил туда технику. В дело вмешались власти — глава района поехал на кладбище, администрация написала заявление в полицию. На данный момент прокуратура решает вопрос о наказании виновных.

В подрядной организации принесли извинения и пообещали привести могилы в порядок, объяснив произошедшее тем, что водитель потерял контроль над экскаватором. Ливанский назвал оправдание «глупым и бессмысленным», отметив, что человеку, который не может справиться с управлением техники, не следует доверять такую работу. «Он там проехал, встал, раскопал, на могиле развернулся и дальше поехал», — рассказал командир.

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