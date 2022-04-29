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Росгвардейцы изъяли в сейфе главы детского лагеря под Херсоном оружие и ампулы

Росгвардия изъяла оружие, боеприпасы и наркотики в детском лагере под Херсоном

Фото: Росгвардия

Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере под Херсоном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы проводили проверку сведений о пропаганде националистических идей среди подростков и обнаружили запрещенные к обороту предметы. Среди них два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона. А также два пакета и 38 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, и две металлические коробки, на которых изображен каннабис, наполненные таблетками в количестве 58 штук.

Изъятое хранилось в сейфе, установленном в кабинете административного здания детского лагеря. Вместе с оружием и наркотиками лежал диплом о награждении за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей директора лагеря.

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Любовь Ширижик
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