ФСБ опубликовала архивные материалы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала воспоминания бывшего германского пилота о самоубийстве Гитлера

ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1945 году. Подробности в пятницу, 29 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, речь идет о документах из дела бывшего личного пилота лидера третьего рейха Ганса Баура, рассказавшего о происходившем в берлинском бункере до и после самоубийства Гитлера. Он рассказал, что ближайшее окружение фюрера до конца апреля 1945 года не знало о его планах.

По воспоминаниям Баура, за пару часов до суицида Адольф Гитлер поблагодарил его за верную службу и подарил портрет Фридриха Великого в исполнении Рембрандта. Пилот вспоминает, что лидер фашистского государства постарел, осунулся и у него дрожали руки. «Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — вспоминал слова Гитлера его бывший пилот.

Баур на допросе пояснял, что он покинул бункер около 6-7 вечера 30 апреля 1945 года, а вернулся туда около 9 вечера. К этому времени Гитлер и Ева Браун уже были мертвы, эсэсовцы сообщили ему, что их тела догорают в имперском саду.

