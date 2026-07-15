Швейцарец поблагодарил Господа за жизнь в России

KP.RU: Швейцарец Дусс переехал под Тарусу и 30 лет помогает нуждающимся

Вот уже 30 лет швейцарский инженер и предприниматель Йорг Дусс живет в деревне под Тарусой, Калужская область, и пытается при помощи благотворительности спасти как можно больше людей. Его историю рассказывает KP.RU.

В материале отмечается, что много лет назад иностранец оставил благополучный швейцарский дом и престижную карьеру, променяв их на жизнь в российской глубинке. Еще в разгар 1990-х он оказался под Тарусой — работал на местной фабрике и жил в общежитии с одним туалетом на пятьдесят человек.

Тогда Россия показалась ему жутко неправильной. Он удивлялся, почему местные жители мусорят, и ругал тех, кто делает это. При этом его поразило то, как бедно в те годы жили люди, из-за чего он скупал различные продукты в магазинах и уже тогда раздавал их старикам и детям — всем, кто нуждался.

Когда срок командировки вышел, швейцарец понял, что влюбился в Россию. Он решил не возвращаться на родину, так как, по его мнению, в Европе жизни нет, а настоящая жизнь именно здесь.

«Господи, как же хорошо, что я уехал! Мои однокурсники не живут, они существуют — у них с 1 января до 31 декабря все запланировано, они в понедельник ждут пятницы, а у меня — свобода, я живу! (...) Русский человек живет свободно!» — объяснил Дусс.

В наши дни мужчина создал благотворительный фонд для помощи бедным, женился на местной девушке Наталье, построил дом и обзавелся тремя детьми. В поселке Лаговщина в Калужской области он построил ферму, завез туда русских крестьян и начал производство экологически чистых немецких колбас. Кроме того, из католичества Дусс перешел в православие, получил российский паспорт и даже побывал на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, он построил церковь и двухэтажный клуб для всей округи — иностранец мечтает, что сельские жители однажды сойдутся в «русской общине», подружатся и организуются в культурно-хозяйственное сообщество. Все эти годы он также возит в местные школы и интернаты продукты. А «общину» он превратил в приют для бывших бродяг, для которых Лаговщина стала спасением. Швейцарец берет к себе только тех, кто действительно хочет встать на ноги и не потерял желание работать.

Ранее стало известно, что иностранцы потратили на поездки в Россию более двух миллиардов долларов за первые три месяца 2026 года.

