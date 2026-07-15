Ипотеке в России придумали замену

Депутат Кошелев: Льготная долгосрочная аренда жилья может стать альтернативой ипотеке

Наследуемая аренда жилья со льготной ставкой может стать альтернативой ипотеке. Такую замену недоступным кредитам на недвижимость придумали депутаты, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.

Гарантированная долгосрочная аренда может стать хорошим выбором для россиян, считает парламентарий. «Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм», — пояснил Кошелев и подчеркнул, что этот инструмент может стать хорошей альтернативой ипотеке.

Предполагается, что льготная арендная ставка будет заметно ниже рыночной — разницу будут субсидировать регион или муниципалитет. С арендатором будут заключать договор на неограниченный срок, и он будет передаваться по наследству. На все время аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением: дети смогут посещать школы и детские сады, а взрослые — прикрепляться к поликлиникам.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще брать рыночную ипотеку на новостройки — спрос вырос на 15,5 процента.