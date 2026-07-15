Ипотеке в России придумали замену

Наследуемая аренда жилья со льготной ставкой может стать альтернативой ипотеке. Такую замену недоступным кредитам на недвижимость придумали депутаты, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.
Гарантированная долгосрочная аренда может стать хорошим выбором для россиян, считает парламентарий. «Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм», — пояснил Кошелев и подчеркнул, что этот инструмент может стать хорошей альтернативой ипотеке.
Предполагается, что льготная арендная ставка будет заметно ниже рыночной — разницу будут субсидировать регион или муниципалитет. С арендатором будут заключать договор на неограниченный срок, и он будет передаваться по наследству. На все время аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением: дети смогут посещать школы и детские сады, а взрослые — прикрепляться к поликлиникам.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще брать рыночную ипотеку на новостройки — спрос вырос на 15,5 процента.