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В Совфеде заявили об интересе Запада в эскалации обстановки у российских границ

Сенатор Совфеда Джабаров заявил об интересе Запада в эскалации обстановки у границ России
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

CША, Великобритания и Польша не скрывают своей заинтересованности в эскалации обстановки у российских границ. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

По его словам, западные страны накачивают Украину оружием, их не интересует судьба страны, основная цель — противостоять России. «Бундестаг Германии принимает резолюцию о поставках Украине тяжелого вооружения, палата представителей конгресса США одобряет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу», — добавил сенатор.

На этом фоне, продолжил он, политики Великобритании «благословляют» Украину на атаки на военные объекты на российской территории. «О защите "демократии" на Украине речь не идет, открыто объявляется цель — противостояние России», — резюмировал Джабаров.

Ранее сенатор заявил, что слова британского министра обороны Бена Уоллеса о законности атак Украины на российские объекты указывают на то, что руководство Великобритании «заигралось». Это может привести лишь к тому, что поступающая на Украину помощь Великобритании станет более приоритетными целями для российских атак, уточнил он.

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Сергей Истомин
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