Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд обязал экс-главу штаба Навального выплатить полиции почти 4 миллиона рублей

Суд удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Навального Фатьяновой на 4 млн рублей
Ирина Фатьянова

Ирина Фатьянова. Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Алексея Навального (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Ирине Фатьяновой почти на 4 миллиона рублей. Об этом Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале.

Россиянку обязали выплатить денежные средства за сверхурочную работу полиции на несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января 2021 года. Издержки правоохранителям за работу на акциях оценили в 3,93 миллиона рублей. Организатором соответствующих митингов считают Фатьянову.

Экс-глава штаба Навального подчеркнула, что «никакие аргументы защиты не приняты».

Ранее сообщалось, что депутата городской думы Томска Ксению Фадееву, которая ранее возглавляла региональный штаб Алексея Навального, обвинили в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Россиянку задержали 28 декабря 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Психологи объяснили вред правильного питания для здоровья
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.