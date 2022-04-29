Нидерланды объяснили разрешение зайти в свой порт судну с российской нефтью

Нидерланды объяснили заход в порт Роттердама судна Sunny Liger с российской нефтью

Судно Sunny Liger с грузом российской нефти смогло попасть в порт Роттердама из-за того, что ходит под флагом Маршалловых островов, а значит санкции Евросоюза на него не распространяются. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает ТАСС.

Таким образом чиновник ответил на запрос Партии труда и независимого депутата Питера Омтзихта. Хукстра объяснил, что юридических оснований для запрета со стороны властей не было.

Что касается отказа принять Sunny Liger одним из шведских портов, то на него повлияло не отсутствие разрешения со стороны властей, а позиция работников дока, которые отказались разгружать любые суда, связанные с Россией, пояснил министр.

Правительство Нидерландов в настоящее время изучает, кто является покупателем российской нефти с этого судна, чтобы пообщаться с компанией и донести свою позицию.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что королевство закрыло границу для грузов из России. Запрет коснется использования российскими судами норвежских портов, но его действие не будет распространяться на нефтяные траулеры.