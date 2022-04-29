Супруга звезды «Игры престолов» рассказала о борьбе мужа с алкоголизмом

Супруга звезды «Игры престолов» Кита Харингтона рассказала о его борьбе с алкоголизмом

35-летняя актриса Роуз Лесли рассказала о том, как ее супруг, 35-летний актер и звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон вылечился от алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в интервью Harper's Bazaar.

Лесли рассказала, что уже несколько лет ее супруг, как и она, живет в трезвости. После завершения съемок сериала «Игра престолов» в 2019 году Харингтон пристрастился к алкоголю, так как, по его словам, он чувствовал себя ужасным человеком и страдал от депрессии. Тогда актер приостановил свою кинокарьеру отправился на лечение в реабилитационный центр.

По словам Лесли, главным спасением для ее мужа стало общество анонимных алкоголиков. «Общество анонимных алкоголиков позволило ему почувствовать, что он не одинок, он почувствовал себя услышанным. И если бы не реабилитация, сейчас он был бы совершенно в другом состоянии», — рассказала артистка.

Супруга Харингтона заметила, что ни она, ни кто-либо другой не может нести ответственность за поведение Кита. «От него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет помешать ему делать то, что он решил делать... Я не хочу оказывать такое давление. Ответственность за его поведение лежит на нем. Я не должна охранять его от этого», — сообщила актриса.

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