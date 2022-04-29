Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ

Экономист Кульбака счел возможным сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 17 процентов

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предположил, что на заседании совета директоров Центрального Банка ключевую ставку либо не снизят вовсе, либо опустят на один-два процентных пункта. Такое мнение эксперт высказал в разговоре с «Лентой.ру».

С 11 апреля ключевая ставка Банка России находится на уровне 17 процентов. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.

«Как ключевая ставка работает в экономике. Если она понижается, значит, что у Центрального банка есть надежда, что инфляция будет потихонечку замедляться, если она повышается, значит Центральный банк ожидает усиления инфляции. У Центрального банка есть серьезные экономические модели, на которых они считают прогнозы. Они закладывают туда большое количество параметров и вычисляют что будет. Поэтому здесь надо смотреть, какой прогноз у них есть по инфляции», — поделился Кульбака.

Вполне возможно, что ключевая ставка после 29 апреля останется прежней, заявил он. Либо же, Центральный банк снизит ее на один-два процентных пункта, предположил он.

«Ключевая ставка играет несколько функций. Первая состоит в том, что с ее помощью Центральный Банк управляет денежным рынком. То есть рост процентной ставки означает, что Центробанк старается притормозить денежную массу и бороться с инфляцией. Ну и ее снижение означает, что Центральный банк не боится инфляции и наоборот увеличивает денежную массу. Сейчас скорее всего Центральный банк если и снизит ключевую ставку, то очень не на много, потому что прогноз по инфляции пока что не очень хороший. Поэтому вероятно, если она и изменится, то очень не сильно», — объяснил доцент РАНХиГС.

По его мнению, каким бы изменение ключевой ставки ни было, сейчас оно ничего не изменит. Пока экономические санкции против России не заработали в полном объеме Центробанку сложно избирать стратегию, указал Кульбака. Со временем курс будет избран, а пока действия регулятора малозначимы.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что снижение ключевой ставки по ипотеке приведет к скрытому снижению цен на новостройки. В первую очередь снижение ставки по ипотеке будет на руку застройщикам, отметил он.