Ценам на недвижимость в России предрекли скрытое снижение

Эксперт рынка недвижимости Барсуков предрек скрытое снижение цен на квартиры

Снижение ключевой ставки по ипотеке до девяти процентов приведет к скрытому снижению цен на новостройки. Так считает эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготным жилищным кредитам и продлить действие льготных ипотечных программ до конца 2022 года. По словам президента, мера сделает жилье более доступным для россиян, а также поддержит строительную отрасль.

К чему приведет снижение ставки

«Предложение Путина — это некий позитивный сигнал в сторону того, что Центробанк будет понижать ключевую ставку. Скорее всего это произойдет на заседании 29 числа. Банки ждут снижения до уровня 14-15 процентов. Это заградительная ставка для ипотеки по сегодняшним ценам. Мне кажется, что сейчас речь идет о понижении на три пункта. Это будет очень хорошо. На уровень 15 процентов снизят, считаю», — заявил Барсуков.

В первую очередь снижение ставки по ипотеке будет на руку застройщикам, отметил эксперт рынка недвижимости. «Они прекрасно понимают, что 12 процентов годовых — ставка, по которой в текущих условиях люди будут охотнее брать ипотечные кредиты. Они на самом деле лоббировали это снижение довольно долго», — сказал Барсуков.

При этом застройщики вряд ли будут открыто снижать цену, подчеркнул эксперт.

Застройщики понимают простую вещь: если они сейчас будут снижать цены на квартиры, этот процесс может стать лавинообразным. То есть люди увидят, что цена понижается, пойдет падение спроса, люди перестанут покупать, ожидая что цены вот-вот упадут еще, и это будет проблемой. Застройщики, скорее всего, будут аккуратнее в этом отношении. Они будут использовать различные инструменты скрытого снижения цены. То есть цену будут держать на текущем уровне, но различными способами предлагать скидки, в том числе через субсидирование ставки Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости

Снижение цены достигается путем договоренностей с банками, объяснил специалист. «Если государство снизит ставку до девяти процентов, то банки будут предлагать ставку от 8,5, например 8,7, а застройщики будут выставлять эту ставку самостоятельно и двигаться в районе где-то семи процентов», — предположил Барсуков.

Льготная ставка в районе семи процентов — это возврат в начало 2022 года, утверждает специалист. «На начало 2022 года многие эксперты, я в том числе, говорили о том, что рост цен в 2022 году не будет выше инфляции. Инфляция на начало года прогнозировалась на уровень пяти процентов. То есть мы говорили, что цены будут на том же уровне, максимум вырастут на пять процентов. Сегодня застройщики возвращаются в ту же ситуацию. Но экономика теперь хуже, чем была. Поэтому ни о каком росте цен мы говорить не можем», — высказался он.

Центробанк в свое время постоянно говорил, что из-за ввода льготной ипотеки цены пошли вверх и надо ее отменять. Но у них свой интерес, это надо точно понимать. Льготная ипотека была в свое время лишь спусковым крючком для активного роста цен. При этом для этого были и другие экономические предпосылки, их было очень много. Их набралось вкупе достаточно для того, чтобы этот рост цен превратился в ажиотажный спрос. Сегодня экономическая ситуация совсем другая Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости

При девятипроцентной ключевой ставке застройщики войдут в комфортную для себя зону, сообщил эксперт. Он добавил, что уже сейчас по текущим ценам люди готовы покупать недвижимость. После субсидирования ставок, предложения о продаже станут еще более привлекательными.

Ситуация на рынке вторичного жилья

«Чтобы цены на рынке вторичного жилья остались на текущем уровне, должно произойти два события. Либо появится субсидирование ставок по ипотеке на вторичку, сопоставимое с ценами на новостройки, чтобы цифра была в районе девяти процентов, не ниже, либо ЦБ снизит ключевую ставку до того же уровня, в район девяти процентов», — заявил Барсуков.

При этом это должно произойти в ближайшее время, не позднее июня, добавил эксперт по рынку недвижимости. «Если мы этого не увидим до конца июня, или хотя бы предпосылок активных к этому, то рынок уйдет в понижение цены», — спрогнозировал специалист.

В конце марта ставку по госипотеке подняли с 7 до 12 процентов, а лимиты по льготным кредитам на жилье увеличили до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 миллионов — в регионах. Правительство приняло такое решение для поддержки граждан и динамично развивающегося строительного бизнеса.