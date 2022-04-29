Кудрин сообщил о поездке в Израиль на консультацию к врачу

Глава Счетной палаты Кудрин сообщил о поездке в Израиль для медицинских консультаций

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль для консультации с врачом. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам чиновника, его выступления в Госдуме в следующем месяце пройдут по плану.

«Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану», — написал глава Счетной палаты.

Ранее в апреле Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль. Он заявил, что находится в Тель-Авиве в давно планируемом отпуске. Кудрин пояснил, что отправился в Израиль на выходные. До этого в соцсетях появилась информация о том, что главу Счетной палаты видели в ресторане отеля The Ritz-Carlton в Герцлии вместе с семьей.

