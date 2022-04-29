Работница фармзавода в Кургане рассказала об обстоятельствах взрыва

Работница фармзавода: взрыв мог произойти из-за того, что «забился обратный клапан»

В Кургане на крупном фармацевтическом заводе «Синтез» произошел взрыв, в результате которого пострадал один сотрудник – слесарь. Он получил ожоги, поскольку находился около реактора, рассказала «Газете.Ru» работница предприятия Галина (имя изменено). По ее словам, взрыв мог произойти из-за того, что «забился обратный клапан».

«Четвертый цех. Взрыв произошел на верхнем третьем этаже. На тот момент в цехе было четыре человека. Пятница — день короткий, поэтому две женщины уже готовились уйти домой. Слесарь был у реактора, где сушили порошок. Он получил ожоги. Никаких жидких ядовитых смесей мы не производим. Просто субстанцию размачивают в растворе, хорошенько ее размешивают, потом сушат. Таким образом выводятся из порошка ненужные смеси. Скорее всего, забился обратный клапан, из-за этого произошел взрыв. Сейчас на месте работает прокуратура, спасатели, представители полиции ведут осмотр здания. Будет проводиться расследование», — рассказала она.

Исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров рассказал РБК, что «руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь». По его словам, при необходимости мужчина может быть перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска, а компания возьмет на себя все расходы на лечение.

В СУ СК России по Курганской области URA.RU заявили, что было возбуждено уголовное дело.