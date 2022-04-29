В Нижнем Новгороде пройдет выставка импрессиониста Кузнецова

В Нижнем Новгороде 29 апреля откроется выставка импрессиониста Константина Кузнецова «Последний рыцарь импрессионизма». Об этом сообщает телеканал «Вести».

Кузнецова называли «последним рыцарем импрессионизма». Он стал продолжателем традиций Клода Монэ, и во Франции его работы ценились очень высоко — в России он был мало известен широкой публике.

Как отмечает телеканал, данная выставка пройдет впервые в Нижнем Новгороде. У Кузнецова выделяется несколько картин, которые «стоят особняком» — полотна, на которых изображены скалы Бэль Иль.

«Эталоном их написания считаются работы Клода Монэ, поэтому даже не все французские импрессионисты брались за их написание, а Константин Кузнецов, как видите, сделал целый цикл», — говорится в публикации.

Как пояснила куратор выставки Ирина Миронова, считается, что на Кузнецова большое впечатление произвела картина Клода Монэ «Стог Сена», увидев которую, он решил круто поменять свою жизнь и уехать в Париж.

Ранее стало известно, что в Астрахани пройдет выставка работ художников из Государственного музея. Экспозиция объединяет более 65 картин Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Перова, Ивана Шишкина, Николая Ярошенко, Григория Мясоедова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова и других художников.

