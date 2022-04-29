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Во Франции на кандидата в президенты завели уголовное дело

France Bleu Béarn Bigorre: на кандидата в президенты Франции Лассаля завели уголовное дело

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля. Об этом сообщает радио France Bleu Béarn Bigorre.

66-летний депутат и лидер партии «Будем сопротивляться!» обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый результат голосования. В день второго тура президентских выборов 24 апреля Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер публично заявил, что воздерживается от голосования. Таким образом он повлиял на других избирателей, что запрещено в день голосования.

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В среду, 27 апреля, конституционный совет аннулировал результаты выборов в коммуне. На следующий день прокурор города По приняла решение об уголовном преследовании политика. По закону ему грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы, лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах.

Жан Лассаль в первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13 процента голосов.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон.

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Марина Совина
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