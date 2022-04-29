Лавров оценил заявления о нарушении Устава ООН анекдотом про эстонский зоопарк

Лавров прокомментировал заявления о нарушении Устава ООН анекдотом про эстонский зоопарк

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya оценил заявления о том, что Россия нарушила Устав ООН, начав спецоперацию на Украине, и прокомментировал подобные высказывания анекдотом про эстонский зоопарк. Его слова приводит РИА Новости.

«Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда"», — рассказал шутку министр иностранных дел.

Лавров также задался вопросом, считают ли те, кто обвиняет Россию из-за ситуации вокруг Украины, что Соединенные Штаты были правы, когда воевали в Ираке, Сирии и Ливии.

Ранее глава МИД заявил, что кризис на Украине объясняется взятым США и их союзниками «курсом на безграничное расширение НАТО и однополярного мира». По его словам, это делалось для сдерживания России, так что Украина использовалась как плацдарм для раздражения.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

