Лавров рассказал о «стыде западной цивилизации» и назвал США диктаторами

Глава МИД России Лавров заявил, что США «плюют» на демократию и являются диктаторами

США и их союзники принуждают другие государства присоединиться к антироссийской риторике, это не соответствует провозглашаемым ими принципам демократии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости.

По мнению главы МИД, природа этих колониальных отношений абсолютно неприемлема. «И эти люди говорят нам, что это битва между "демократами" и "автократами"», — высказался министр. Он напомнил, что США «наплевали» на демократию в международных отношениях и являются диктаторами. «Они только и говорят, что кому делать. Они не автократы, они диктаторы», — назвал причину проблем дипломат.

Лавров напомнил, что в случае несогласия некоторых стран с политикой Вашингтона, им открыто угрожают, что недопустимо в современном мире. Министр рассказал о «стыде западной цивилизации». «США угрожают наказанием людям, странам, которые не присоединятся к их политике. Это стыдно», — подчеркнул он.

Ранее Лавров призвал США отказаться от «накачки» украинской армии оружием. Он посоветовал Западу перестать показывать агрессию.

