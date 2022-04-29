Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров рассказал о «стыде западной цивилизации» и назвал США диктаторами

Глава МИД России Лавров заявил, что США «плюют» на демократию и являются диктаторами
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США и их союзники принуждают другие государства присоединиться к антироссийской риторике, это не соответствует провозглашаемым ими принципам демократии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости.

По мнению главы МИД, природа этих колониальных отношений абсолютно неприемлема. «И эти люди говорят нам, что это битва между "демократами" и "автократами"», — высказался министр. Он напомнил, что США «наплевали» на демократию в международных отношениях и являются диктаторами. «Они только и говорят, что кому делать. Они не автократы, они диктаторы», — назвал причину проблем дипломат.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

Лавров напомнил, что в случае несогласия некоторых стран с политикой Вашингтона, им открыто угрожают, что недопустимо в современном мире. Министр рассказал о «стыде западной цивилизации». «США угрожают наказанием людям, странам, которые не присоединятся к их политике. Это стыдно», — подчеркнул он.

Ранее Лавров призвал США отказаться от «накачки» украинской армии оружием. Он посоветовал Западу перестать показывать агрессию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
В Москве мужчина украл автошины на пять миллионов рублей
Назван новый потенциальный покупатель «Челси»
Самолету канцлера ФРГ пришлось пересечь Северный полюс и облететь Россию
Лавров рассказал о «недостойном уважающей себя страны» поведении США
Лавров оценил заявления о нарушении Устава ООН анекдотом про эстонский зоопарк
Россиянам за границей выплатят пенсии в рублях
В Британии оценили вероятность холодной войны
Лавров отверг использование Россией наемников на Украине
Лавров рассказал о «стыде западной цивилизации» и назвал США диктаторами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.