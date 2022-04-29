Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на акцию «Лес Победы»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на акцию «Лес Победы»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на акцию «Лес Победы», в рамках которой планируется высадить сотни тысяч деревьев и кустарников. Об этом Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.

«Приглашаю всех жителей Подмосковья на акцию «Лес Победы». Она пройдет завтра, мы подготовили почти 700 площадок, где можно будет посадить деревья. Планируем высадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников, — написал он. — Смысл акции всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. Деревья высаживаем в память о погибших в годы Великой Отечественной. Поэтому особое внимание озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами».

Он отметил также, что деревья можно будет посадить как на лесных участках, так и в городских зеленых зонах, в парках рядом с домом. «Выбрать удобную площадку можно на карте. Лопаты, перчатки и ведра — все будет на месте, приносить с собой ничего не нужно. Только хорошее настроение», — добавил глава региона.

