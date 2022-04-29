Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на акцию «Лес Победы»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на акцию «Лес Победы»

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на акцию «Лес Победы», в рамках которой планируется высадить сотни тысяч деревьев и кустарников. Об этом Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.

«Приглашаю всех жителей Подмосковья на акцию «Лес Победы». Она пройдет завтра, мы подготовили почти 700 площадок, где можно будет посадить деревья. Планируем высадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников, — написал он. — Смысл акции всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. Деревья высаживаем в память о погибших в годы Великой Отечественной. Поэтому особое внимание озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами».

Он отметил также, что деревья можно будет посадить как на лесных участках, так и в городских зеленых зонах, в парках рядом с домом. «Выбрать удобную площадку можно на карте. Лопаты, перчатки и ведра — все будет на месте, приносить с собой ничего не нужно. Только хорошее настроение», — добавил глава региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
В Японии предрекли конец света без российского газа
Жена Джорджа Клуни вышла в свет в платье с иллюзией голого тела
США начали обучать украинцев обращению с техникой в Германии
Британия не обращалась к России по поводу попавших в плен наемников
США понадеялись на присоединение Мексики к антироссийским санкциям
Стало известно о поэтапном запрете российской нефти в Европе
Финансовую пирамиду со 170 пострадавшими выявили в Москве
Москвичам рекомендовали отказаться от оружия в майские праздники
Врач перечислил основные причины неприятного запаха изо рта
В Верховной Раде предложили ввести санкции против представителей РПЦ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.