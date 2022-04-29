Лавров дал совет «затягиваемой в НАТО» Молдавии

Глава МИД России Лавров заявил, что вступление в НАТО не добавит безопасности Молдавии

Молдавию затягивают в НАТО, но страна должна беспокоиться о своем будущем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет ТАСС.

По словам главы МИД, вступление в Североатлантический альянс не добавит Молдавии безопасности. Министр ответил на вопрос, нужно ли Кишиневу беспокоиться из-за спецоперации России на Украине. «Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — дал совет он.

Лавров напомнил о целях специальной военной операции России на Украине. По словам дипломата, Москва стремится защищать мирных жителей на востоке Украины и «следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России».

Ранее сообщалось, что НАТО размышляет над идеей наращивания военной помощи Грузии и Молдавии из-за боевых действий на территории Украины.