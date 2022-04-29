Раскрыто происхождение воды на Луне

Scientific Reports: предложена новая теория происхождения воды на Луне

Команда американских исследователей из Аляскинского университета в Фэрбенксе раскрыла происхождение воды на Луне. По их мнению, ионы водорода и кислорода выделяются из верхних слоев атмосферы Земли и оседают на Луне в виде воды и льда. Выводы научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Согласно расчетам ученых, на южном и северном полюсах Луны может находиться до 3500 кубических километров вечной мерзлоты или жидкой воды под слоем льда, которая образовалась из земных ионов. Ранее считалось, что большая часть лунной воды была занесена упавшими астероидами и кометами, а также солнечным ветром. Однако в новом исследовании специалисты предположили, что ионы водорода и кислорода попали на Луну, когда она проходила через шлейф магнитосферы Земли.

Это явление происходит в течение пяти дней каждый месяц лунного цикла. Магнитосфера представляет собой область пространства, сформированного магнитным полем планеты, которое защищает Землю от большей части непрерывного потока заряженных солнечных частиц.

Когда Луна находится в шлейфе магнитосферы, она прерывает некоторые линии магнитного поля. В результате ионы водорода и кислорода с Земли стремятся вновь к линиям и возвращаются обратно к Земле. Часть ионов попадает на находящуюся рядом Луну, у которой нет собственной магнитосферы, чтобы их отталкивать.