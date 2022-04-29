Стало известно о жестоком обращении с животными на ранчо Майкла Джексона

Бывшая домработница Майкла Джексона обвинила его в жестоком обращении с животными

Бывшая домработница Майкла Джексона Эдриан МакМанус дала интервью, из которого стало известно о жестоком обращении с животными на ранчо певца. Об этом сообщает The Sun.

Женщина обвинила исполнителя в халатном отношении к зверям, которые жили на территории поместья Неверленд. «Там не должно было быть зоопарка, потому что никто никогда должным образом не заботился о животных, и весь персонал был в опасности. Я удивлена, что никто не получил серьезных травм», — сказала она.

По словам МакМанус, в Неверленде постоянно умирали или исчезали животные, но этому никто не придавал значения. Она вспомнила, что однажды один из проживающих на ранчо шимпанзе укусил ребенка за лицо. При этом Джексон начал отчитывать мальчика за то, что тот дразнил обезьяну.

Отмечается, что певец также разрешал гостям поместья кидать камни в льва Кимбера. Он также предлагал посетителям ранчо гладить жирафов, несмотря на то, что они неоднократно кусали людей.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории показали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак. Они утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны певца в знаменитом поместье.