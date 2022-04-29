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В Индии начали отменять пассажирские поезда для борьбы с энергокризисом

В Индии начали отменять пассажирские поезда для ускорения движения составов с углем

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Индийские железные дороги (ИЖД) начали отменять пассажирские поезда, чтобы обеспечить более быстрое движение грузовых составов с углем. Страна ускоренными темпами пытается восполнить запасы топлива на электростанциях, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса. Стремительно растущая нехватка угля угрожает работе заводов, на которых производится топливо для обеспечения электроэнергией большей части страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор ИЖД Гаурав Кришна Бансал сообщил о том, что остановка пассажирских поездов является временной и поездки будут восстановлены, когда ситуация с нехваткой топлива на рынке нормализуется. Дефицит был вызван ростом мировых цен на уголь, что совпало с аномально жаркой погодой в Индии и повышенным спросом на топливо. Угольный кризис и, как следствие, высокие цены будут подпитывать растущую инфляцию в стране.

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Проблему обеспечения заводов топливом также усугубляет несовершенная система железных дорог в Индии. Поставки угля часто нарушаются и задерживаются из-за перегруженных маршрутов и пересечения пассажирских и товарных поездов. Для решения этой проблемы и удовлетворения растущего спроса ИЖД планирует построить специальные железнодорожные линии и добавить еще 100 тысяч вагонов в существующие поезда.

С начала апреля запасы угля на электростанциях сократились почти на 17 процентов, что составляет треть от нормы обеспечения страны электроэнергией. В связи с этим индийские металлургические компании предупредили о возможном полномасштабном энергокризисе. В центральном штате по производству черных и цветных металлов предприятия работают примерно на 60 процентов от нормы и могут полностью закрыться, если не смогут получить больше угля. Нехватка топлива может сильно ударить по третьей по величине экономике Азии: люди лишатся работы, правительство потеряет доходы и начнутся проблемы в банковской сфере.

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Платон Щукин
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