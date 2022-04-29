Россиянам рассказали о правилах продажи старых смартфонов

Роскачество: старый смартфон может принести пользу владельцу в случае продажи

Специалисты Роскачества перечислили правила продажи старых телефонов. Об этом сообщается на сайте организации.

Авторы отметили, что хранить устаревший девайс дома нет никакого смысла. Во-первых, если оставить аппарат разряженным, то со временем из-за химических реакций его батарея может вздуться. Во-вторых, жизненный цикл любого девайса не вечен — по истечении срока поддержки устройство будет работать в ограниченном режиме.

«Именно поэтому старый смартфон не стоит оставлять в тумбочке, где он не принесет пользы, а только потеряет работоспособность», — рассказали специалисты. Лежащий без дела девайс можно сдать в комиссионный магазин — в этом случае смартфон может принести пользу владельцу. Однако, как правило, ретейлеры выкупают гаджеты, которые еще находятся на гарантии и имеют минимальные косметические дефекты.

Также устаревший аппарат можно продать на сайте объявлений, отнести в ломбард или сдать по системе трейд-ин. В последнем случае владелец девайса отдает старый телефон в магазин, получая обратно скидку на покупку нового смартфона. «В случае некоторых моделей трейд-ин будет выгоднее, чем отнести гаджет в ломбард или комиссионку», — заметили эксперты.

Ранее специалисты Роскачества дали советы обладателям старых смартфонов. По их словам, пользоваться устаревшими устройствами рискованно, если те уже не получают обновлений системы.