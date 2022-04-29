Назван новый потенциальный покупатель «Челси»

Американский миллиардер Тодд Боли может купить «Челси» за 4,2 миллиарда долларов

Американский миллиардер Тодд Боли назван новым потенциальным покупателем лондонского «Челси». Об этом сообщает AS.

Американский инвестор близок к заключению сделки, сумма которой составит 4,2 миллиарда долларов. Кандидатура Боли была одобрена американским банком Raine Group, который сопровождает продажу футбольного клуба.

В начале марта СМИ назвали швейцарского миллиардера Хансйорга Висса возможным покупателем клуба. Бизнесмен подтвердил, что получал предложение приобрести «Челси».

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.