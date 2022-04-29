Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Наоми Осака
Мадрид (ж)
Анна Бондарь
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Страсбург
1:1
2-й тайм
live
ПСЖ
Франция - Лига 1|35-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Назван новый потенциальный покупатель «Челси»

Американский миллиардер Тодд Боли может купить «Челси» за 4,2 миллиарда долларов

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Американский миллиардер Тодд Боли назван новым потенциальным покупателем лондонского «Челси». Об этом сообщает AS.

Американский инвестор близок к заключению сделки, сумма которой составит 4,2 миллиарда долларов. Кандидатура Боли была одобрена американским банком Raine Group, который сопровождает продажу футбольного клуба.

В начале марта СМИ назвали швейцарского миллиардера Хансйорга Висса возможным покупателем клуба. Бизнесмен подтвердил, что получал предложение приобрести «Челси».

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Лавров ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
Германия согласилась запретить ввоз еще одного ресурса из России
Медведев обвинил канцлера Германии в посредственности
В Москве мужчина украл автошины на пять миллионов рублей
Назван новый потенциальный покупатель «Челси»
Самолету канцлера ФРГ пришлось пересечь Северный полюс и облететь Россию
Лавров рассказал о «недостойном уважающей себя страны» поведении США
Лавров оценил заявления о нарушении Устава ООН анекдотом про эстонский зоопарк
Россиянам за границей выплатят пенсии в рублях
В Британии оценили вероятность холодной войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.