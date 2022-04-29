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Российские волонтеры облагородили более двух тысяч памятников

Волонтеры облагородили более 2 тысяч памятников в 76 регионах России

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские волонтеры в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории культуры» облагородили более двух тысяч памятников, расположенных в 76 регионах страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта сообщает ТАСС.

В ведомстве указали, что работа с памятниками осуществлялась в рамках нацпроекта «Культура». С 15 по 24 апреля к улучшению состояния памятников приложили руку более 20 759 добровольцев из разных уголков страны. «Общее количество облагороженных и благоустроенных объектов культурного наследия, общественно-значимых, исторических и культурных памятников составило 2 233», — подчеркнули представители министерства.

«Вместе с вами мы сделали одно, но очень важное дело – смогли привлечь внимание к сохранению нашего исторического и культурного наследия», — заявила замминистра культуры России Ольга Ярилова, комментируя успехи проведенной акции.

Отмечается, что в указанный период россияне также приняли участие в различных просветительских мероприятиях. Так, в некоторых городах для них проводили экскурсии по объектам, с которыми они работали.

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Варвара Кошечкина
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