Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Президент Путин на совещании с Совбезом обсудил безопасность России на южном направлении

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию на южном направлении российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что ключевую роль в этом вопросе играет ситуация в Афганистане, которые оказывают влияние на другие страны в регионе.

При этом Путин подчеркнул, что, безусловно, вопрос ключевым вопросом безопасности страны является проведение спецоперации на Донбассе, однако южное направление всегда имела высокую стратегическую важность.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана опровергла сообщения СМИ о том, что военные объекты страны подверглись обстрелу с территории Афганистана.