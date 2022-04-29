Минобороны сообщило об ударах авиации по складам ВСУ с ракетным вооружением

Минобороны сообщило об ударах авиации по четырем складам ВСУ с ракетным вооружением

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за ночь поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Покровском и Гороховском. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди атакованных авиацией объектов также два командных пункта, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника и 11 опорных пунктов украинских войск.

Кроме того, 10 военных объектов Украины были поражены ракетами воздушного базирования ВКС. Среди них склад боеприпасов в районе Ильичевки, а также девять районов с техникой и живой силой.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 2467 единиц специальной военной автомобильной техники, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, 304 установки реактивных систем залпового огня, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 278 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 634 беспилотника, 142 самолета и 111 вертолетов ВСУ.