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Рейтинг канцлера ФРГ упал до рекордно низкого уровня

Die Welt: политикой канцлера Германии Шольца довольны 39% жителей страны
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Pool / Reuters

Рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ Олафа Шольца упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap, пишет Die Welt.

Политикой канцлера Германии довольны 39 процентов жителей страны. Отмечается, что 64 процента респондентов считают политику Шольца «осторожной». При этом только 37 процента граждан уверены, что он может успешно провести Германию через кризисный период. Еще 33 процента опрошенных назвали позицию канцлера по ситуации на Украине «убедительной».

Большей популярностью среди граждан Германии пользуются министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Их работой удовлетворены по 56 процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену также достиг рекордно низкого показателя. Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента.

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Марина Совина
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