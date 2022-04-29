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ФСБ показала на видео задержание готовившего теракты сторонника ИГ

ФСБ показала видео задержания сторонника ИГ и компонентов его взрывного устройства

ФСБ показала на видео задержание готовившего теракты сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Ролик в пятницу, 29 апреля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники группы захвата ФСБ скручивают подозреваемому за спиной руки и усаживают его в фургон. После этого его доставляют в управление, где он рассказывает о причине своего задержания. По словам россиянина, причиной стала изготовленная им взрывчатка и участие в запрещенной международной террористической организации. Также на кадрах демонстрируются изъятые в ходе обыска компоненты взрывного устройства.

По данным ФСБ, мужчина готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаевске.

Владимир Седов
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