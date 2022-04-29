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В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала готовившего теракт сторонника ИГ

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ за подготовку теракта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчина по указанию зарубежного эмиссара ИГ готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаевске.

Во время обысков в квартире фигуранта силовики изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). В отношении злоумышленника возбудили дело по статьям 205 («Приготовление к теракту») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 12 годам колонии Магомеда Рамазанова, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГ и готовил теракт в Махачкале. Суд установил, что 25 декабря он вместе с сообщниками разработал поэтапный план. Осуществить теракт террористы хотели 31 декабря. Злоумышленники заранее сфотографировали и сняли на видео подходы к административным зданиям, изготовили карты-схемы, на которых обозначили свои цели и пути отходов.

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Елизавета Новикова
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