Депутат призвала признать иноагентами непатриотичных артистов

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская предложила признать иноагентами тех артистов, которые отзываются о России, о ее народе и власти в негативном ключе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в реестр стоит внести и представителей творческих профессий с двойным гражданством, а также тех, кто постоянно проживает за рубежом.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — подчеркнула политик.

Она напомнила, что некоторые авторы, продолжающие зарабатывать на своем творчестве в России, являются «злостными злопыхателями» по отношению к РФ. При этом Ямпольская допустила, что ее предложение может быть расценено как радикальное.

15 апреля сообщалось, что Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Вместе с ними в список включили еще семь человек, в том числе карикатуриста Сергея Елкина и основателя The Insider (внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотов