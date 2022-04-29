Бойцы ЛНР подорвали склад с оружием ВСУ в Попасной

Бойцы ЛНР подорвали крупный склад с оружием и боеприпасами ВСУ в Попасной

Бойцы Луганской народной республики (ЛНР) подорвали крупный склад с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной. Об этом сообщают «Известия».

По данным корреспондента издания, склад был уничтожен точным попаданием артиллерии, удар корректировался по воздуху.

29 апреля Минобороны России сообщило о том, что за ночь ракетами были поражены 112 военных объектов ВСУ, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Покровском и Гороховском.

27 апреля стало известно, что российская авиация уничтожила украинский зенитный комплекс С-300 в районе поселения Николаевка. Всего с начала спецоперации по демилитаризации на Украине было ликвидировано 275 зенитных ракетных комплексов.