Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Готовившего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали

В Карачаево-Черкесии отправили в СИЗО готовившего теракт сторонника ИГ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии отправили в СИЗО сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанного за подготовку теракта. Об аресте сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчина по указанию зарубежного эмиссара ИГ готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаевске.

Во время обысков в квартире фигуранта силовики изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. В отношении злоумышленника возбудили дело по статьям 205 («Приготовление к теракту») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее ФСБ показала видео его задержания. На кадрах видно, как сотрудники группы захвата скручивают ему руки за спиной и усаживают его в фургон, после чего доставляют в управление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве
Россия уничтожила пусковую установку вместе c боевым комплексом «Точка-У»
Экс-боец «Айдара» рассказал об убийстве сослуживца во время распития алкоголя
Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по инфраструктуре железных дорог Украины
Россиянка призналась в убийстве 11-летнего сына по указанию сожителя
Охранник Деппа рассказал о полученных от Херд синяках на лице актера
Крупнейшая в мире криптобиржа заблокировала родственников российских чиновников
Раскрыта возможная дата выхода Алексея Улюкаева на свободу по УДО
Готовившего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали
Летевшие в Сочи самолеты начали приземляться в другом городе из-за непогоды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.