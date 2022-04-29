Готовившего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали

В Карачаево-Черкесии отправили в СИЗО готовившего теракт сторонника ИГ

В Карачаево-Черкесии отправили в СИЗО сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанного за подготовку теракта. Об аресте сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчина по указанию зарубежного эмиссара ИГ готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаевске.

Во время обысков в квартире фигуранта силовики изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. В отношении злоумышленника возбудили дело по статьям 205 («Приготовление к теракту») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее ФСБ показала видео его задержания. На кадрах видно, как сотрудники группы захвата скручивают ему руки за спиной и усаживают его в фургон, после чего доставляют в управление.