Россияне бросились скупать квартиры с торгов

Спрос на квартиры с торгов в Москве вырос на 57 процентов

В Москве значительно увеличился спрос на квартиры с торгов — за год показатель вырос в 1,5 раза. О том, что россияне бросились скупать такое жилье, сообщило «Агентство инвестиций в недвижимость», вывод экспертов передает «Российская газета».

По итогам 2021 года спрос на недвижимость с электронных торгов вырос на 57 процентов. Чаще всего таким образом реализуют залоговое имущество, банкротное жилье, а также муниципальную собственность, на которую приходится половина всех лотов.

Эксперты подтверждают, что на торгах можно найти объект по привлекательной цене. По словам управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина, если процесс запущен, а покупателей мало, недвижимость может стать дешевле рыночной цены. Однако такой способ приобретения жилья больше подойдет инвесторам, у которых есть возможность внести обязательный задаток по нескольким торгам.

Паюшин также предупредил о проблеме, с которой могут столкнуться покупатели недвижимости с торгов — принудительное выселение прежних собственников. «Безусловно, провести выселение действующее законодательство позволяет, но это занимает время и не всегда безболезненно для сторон», — пояснил он.

Ранее опрос компании Calltouch показал, что более семи процентов россиян купили недвижимость впрок под влиянием санкций. Спрос достиг пика 28 февраля — к застройщикам обращались на 43 процента чаще, чем в тот же день в 2021 году. Затем спрос пошел на спад — к середине марта он упал на 17 процентов относительно аналогичного периода в 2021-м.