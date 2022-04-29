Россия уничтожила пусковую установку вместе c боевым комплексом «Точка-У»

ВС РФ уничтожили пусковую установку «Точки-У», с которой ВСУ нанесли удар по Херсону

Российские войска уничтожили в Николаевской области пусковую установку вместе c боевым расчетом комплекса «Точка-У», с которой был нанесен удар по Херсону. Об этом заявил журналистам в пятницу, 29 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также было нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, пояснили в Минобороны.

Кроме того, российская армия уничтожила три артиллерийские батареи и дивизион реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины, уточнил Конашенков.

По его данным, всего в течение минувшей ночи были поражены 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей, добавил представитель Минобороны России.

28 апреля Минобороны сообщало о попытке удара «Точками-У» по жилым кварталам Херсона. В ведомстве разъяснили, что целями удара ракет ВСУ жилые дома, детсады и школы в Херсоне.

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить над городом две ракеты «Точка-У», а также двенадцать ракет систем реактивно-залпового огня (РЗСО). Одна из сбитых «Точек» упала в районе Шевченковского парка.

