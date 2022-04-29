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В Кремле отказались комментировать досрочное освобождение экс-министра Улюкаева

Представитель Кремля Песков отказался комментировать освобождение экс-министра Улюкаева

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда об условно-досрочном освобождении экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот вопрос никак не имеет отношения к администрации президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что Улюкаев может покинуть колонию уже 12 мая, если никто не обжалует решение о его досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Твери.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.

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Константин Лысяков
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