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Германия согласилась запретить ввоз еще одного ресурса из России

Politico: Германия поддержала санкции в отношении импорта российского урана

Фото: Pixabay

Германия поддержала новые антироссийские санкции против импорта энергоносителей, в том числе согласилась запретить ввоз урана из России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

По информации издания, постпред ФРГ озвучил новую позицию Берлина, заявив, что страна согласна не только с ограничениями в отношении нефти, но и с постепенным отказом от этого ресурса, а не просто установлением предельной цены.

Германия также поддержала запрет на импорт российского урана. Этот вопрос обсуждался в начале этой недели, инициатором рестрикций выступили Польша и страны Балтии. Когда подобная мера может вступить в силу, не уточняется.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.

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Марина Совина
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